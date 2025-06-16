نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقدم جوهرته الجديدة لينارت كارل في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألق لينارت كارل لاعب بايرن ميونخ الشاب في ظهوره الأول مع الفريق، ساعيًا للمشاركة في عدد أكبر من الدقائق مستقبلًا باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة بصفوف بطل الدوري الألماني.

بايرن ميونخ يقدم جوهرته الجديدة لينارت كارل في كأس العالم للأندية

شارك كارل لأول مرة عندما شارك بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز كاسح لبايرن ميونخ على أوكلاند سيتي 10 / صفر أمس الأحد في كأس العالم للأندية، متساويا مع نفس العمر سن جمال موسيالا في ظهوره الأول مع الفريق.

يبلغ موسيالا حاليا /22 عاما/ ويبقى من نجوم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، وسجل ثلاثة أهداف بعد عودته من الإصابة ليسهم في الفوز العريض لفريقه.

لم يسجل كارل، لكنه أتيحت له عدة فرص لإظهار موهبته، حيث سدد كرة من زاوية ضيقة وراوغ المدافعين بمهارة وجراءة، وقال عنه مدرب بايرن ميونخ فنسنت كومباني "إنها خطوة جيدة له وللفريق".

أضاف كومباني "إشراك لينارت كارل للمرة الأولى خطوة مهمة، وتتعلق بمستقبل النادي، وكان يستحق هذه الفرصة".

وتابع "من نقاط قوته التميز بمهارة وجودة عالية في الثلث الأخير من الملعب".

ويتواجد كارل بين عدد من لاعبي أكاديمية بايرن في قائمة الفريق بكأس العالم للأندية، وذلك بعدما تألق مع فرق بايرن تحت 17 و19 عاما بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة بمهارة كبيرة.

قال كارل "أتطلع بشدة للنجاح مع بايرن"، وقال عنه جوناثان تاه مدافع بايرن الجديد "إنه يسير على الطريق الصحيح".

وأضاف تاه "إنه مميز في المواجهات الفردية لاعب ضد لاعب، ويبقى الأهم له حاليا هو مواصلة العمل بجدية ودون تراجع".

وينتظر بايرن ميونخ في أمريكا اختبارات أصعب من أوكلاند النيوزيلندي، لذا يترقب كارل إمكانية مشاركته أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني يوم السبت ثم بنفيكا البرتغالي يوم 24 يونيو في الجولتين الثانية والثالثة بمرحلة المجموعات.

وشدد تاه "لا مجال للتراخي بأي شكل من الأشكال بل على العكس علينا أن نكثف جهودنا، ونحن مستعدون لما هو قادم".