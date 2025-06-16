نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو يدفع بصفقة ريال مدريد الجديدة أمام الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية، أن الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراته الافتتاحية بكأس العالم للأندية، والتي تجمعه بنادي الهلال السعودي مساء الأربعاء المقبل.

وأشارت شبكة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن المدير الفني الجديد لريال مدريد، تشابي ألونسو، يعتزم الاعتماد على مجموعة من الوافدين الجدد، بهدف تعزيز منظومة الفريق الدفاعية، حيث سيبدأ ألكسندر-أرنولد اللقاء إلى جانب المدافع الهولندي دين هويسين، في حين سيقود الثنائي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي الخط الهجومي لـ”الميرينغي”.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة ألونسو لإعادة هيكلة الفريق بعد موسم اعتبرته “كادينا سير” متقلبًا على الصعيدين الدفاعي والأداء العام.

يُذكر أن ريال مدريد يتنافس في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي، في نسخة مرتقبة من البطولة العالمية.

