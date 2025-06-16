نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير إسبانية أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقدمتها آرسنال ومانشستر يونايتد، تسعى للتعاقد مع النجم المغربي براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو يمنح دياز مكانة مهمة ضمن مشروعه الفني في ريال مدريد، إلا أن إدارة النادي الملكي لا تُمانع الاستماع للعروض، في ظل رغبتها في توفير سيولة مالية لدعم خططها المستقبلية.

وأشارت إلى أن آرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، حاول ضم دياز في الموسم الماضي، بعد بروزه كأحد أبرز أوراق أنشيلوتي الهجومية من دكة البدلاء. ورغم استعداد “المدفعجية” لتقديم عرض مغرٍ بلغ 70 مليون يورو آنذاك، رفض اللاعب والنادي الدخول في مفاوضات، حيث كان دياز يُعد حينها “غير قابل للمساس”.

لكن الأمور قد تختلف هذا الصيف، خاصة بعد دخول مانشستر يونايتد على خط المفاوضات، بطلب مباشر من مدربه الجديد، البرتغالي روبين أموريم، الذي يسعى لإجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، عقب موسم مخيب اقترب فيه النادي من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترتقب جماهير الكرة الأوروبية تطورات مستقبل دياز، في ظل اهتمام متزايد من كبار البريميرليغ، واحتمالات مفتوحة بشأن قرارات ريال مدريد في سوق الانتقالات.

