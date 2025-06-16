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أحمد جودة - القاهرة -

حققت الألمانية تاتيانا ماريا أكبر قفزة في التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبات التنس المحترفات، اليوم الإثنين.

قفزة كبيرة للألمانية تاتيانا ماريا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات

قفزت اللاعبة الألمانية 43 خطوة للأمام لتحتل المركز 43 عالميًا بعد تتويجها بلقب بطولة كوينز للتنس بعد فوزها في المباراة النهائية أمس الأحد على الأمريكية أماندا أنيسيموفا التي تقدمت أيضا للمركز 14 عالميا.

وعلى مستوى القمة، احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة التصنيف، وكذلك الأمريكيتان كوكو جوف وجيسيكا بيجولا بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما تقدمت الصينية كينوين شينج للمركز الرابع على حساب الإيطالية جاسمين باوليني التي تراجعت للمركز الخامس، وقفزت الأمريكية ماديسون كيز خطوتين لتحتل المركز السادس بينما تراجعت الروسية ميرا أندريفا للمركز السابع والبولندية إيجا شفيونتيك للمركز الثامن.

وتقدمت أيضا الأمريكية إيما نافارو للمركز التاسع على حساب الإسبانية باولا بادوسا التي تراجعت للمركز العاشر.

أما النجمة التونسية أنس جابر تراجعت 7 مراكز للوراء لتحتل المرتبة 61 عالميا، بينما قفزت المصرية ميار شريف 20 خطوة للأمام لتحتل المركز 88 عالميا، وتعود مجددا للتواجد بين أول 100 لاعبة في التصنيف.

ترتيب اللاعبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للتنس

1- أرينا سابالينكا 11553 نقطة.

2- كوكو جوف 8083 نقطة.

3- جيسيكا بيجولا 6483 نقطة.

4- كينوين شينج 4853 نقطة.

5- جاسمين باوليني 4805 نقاط.

6- ماديسون كيز 4669 نقطة.

7- ميرا أندريفا 4636 نقطة.

8- إيجا شفيونتيك 4618 نقطة.

9- إيما نافارو 3697 نقطة.

10- باولا بادوسا 3684 نقطة.