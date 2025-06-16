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أحمد جودة - القاهرة -

استهل المنتخب السعودي مشاركته كضيف في كأس كونكاكاف الذهبية لكرة القدم لمنتخب أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي بفوز صعب على هايتي 1-0 الأحد في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت انتهاء مسلسل هزائم الولايات المتحدة المضيفة بانتصار كاسح.

الكأس الذهبية.. السعودية تستهل مشوارها بفوز على هايتي

وبغياب لاعبي الهلال بسبب مشاركتهم مع فريقهم في كأس العالم للأندية المقامة أيضا في الولايات المتحدة، حسم "الأخضر" السعودي مباراته مع هايتي بصعوبة بفضل ركلة جزاء نفذها صالح الشهري في الدقيقة 21 بعدما انتزعها بنفسه من فرانتزدي بييرو.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة القارية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة في أغسطس 2024 بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتحاد كونكاكاف توفر الدعم للمسابقات التي ينظمها الأخير على صعيد المنتخبات والأندية للرجال، السيدات والشباب.

وفي ديسمبر، أعلن كونكاكاف عن توجيه بطاقة دعوة للسعودية للمشاركة في نسختي 2025 و2027.

ويخوض "الأخضر" البطولة القارية مباشرة بعد فقدانه فرصة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2026 نتيجة خسارته في الجولة الأخيرة من الدور الثالث أمام ضيفه الأسترالي 1-2 الثلاثاء الماضي، ما سيضطره الآن إلى حسم مصيره عبر دور رابع.

وضمن المجموعة ذاتها وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، تنفس المدرب الجديد لمنتخب الولايات المتحدة الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الصعداء باكتساح ترينيداد وتوباغو بخماسية نظيفة سجلها ماليك تيلمان (16 و41) وباتريك أغييمانغ (44) وبرندن آرونسون (82) وحاجي رايت (84).

وتقام الجولة الثانية الخميس حيث تلتقي السعودية مع الولايات المتحدة في أوستن، وترينيداد وتوباغو مع هايتي في هيوستن.