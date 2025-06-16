نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يفاجئ مدرب الأهلي بطلب عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، من أجل إزالة الخلافات بعد تطورها عقب مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم للأندية.

وكان ريبيرو أبدى غضبه الشديد من تريزيجيه بعد إصراره على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق دون الالتزام بترتيب اللاعبين، والتي أضاعها في النهاية.

ووقع محمد يوسف المدير الرياضي عقوبة قدرها 500 ألف جنيهًا على اللاعب الدولي، الأمر الذي جعل تريزيجيه يعلن تقبله العقوبة وقدم اعتذار رسمي للجهاز الفني وزملائه.

وأكد مصدر في النادي الأهلي لـ "دوت الخليج"، أن اللاعب لم يكتفي بالاعتذار حيث طالب يوسف، بعقد جلسة مع المدير الفني بعدما نما إلى علمه نيته استبعاده من حساباته أمام بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتابع: "تريزيجيه يرغب في إرضاء المدير الفني والتأكيد على تقبله العقوبة مرة ثانية، ويسعى لأن يكون عنصر أساسي في مباراة الفريق البرازيلي، حيث يريد أن يقود الفريق لتحقيق الفوز".

من ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من وصول فريقها لفندق الإقامة في نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى في السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.