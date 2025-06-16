نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا مونديال أمريكا.. أهم 5 أخبار لا تفوتك من كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنطلقت مسابقة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة، وشهدت البطولة مباريات قوية وأحداث عاجلة.

ولأول مرة في تاريخ البطولة، تقام مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا، وفق نظام جديد يشبه المعتمد في كأس العالم للمنتخبات. وحرصًا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يعرض "دوت الخليج الرياضي" أهم أخبار المسابقة على مدار الساعات الماضية.

إمام عاشور يجري عملية جراحية بنجاح

أجرى إمام عاشور نجم الأهلي عملية جراحية ناجحة بأمريكا مساء أمس الأحد، وذلك بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وسيغيب لاعب المارد الأحمر على إثر هذه الإصابة لمدة شهرين على الأقل.

الأهلى يصل نيوجيرسي لمواجهة بالميراس

وصلت بعثة الأهلي إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية فجر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

بالميراس يتعادل سلبيًا مع بورتو

حسم التعادل السلبي دون أهداف، مباراة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات.

بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره أوكلاند سيتي بعشرة أهداف مقابل لاشئ، وتُعد هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ مسابقة مونديال الأندية، وأقيمت المباراة على أرضية ملعب تي كيو إل، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

باريس سان جيرمان يقسو على أتلتيكو مدريد وبوتافوجو يفوز على سياتيل

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على نظيره أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب روز بول، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بمسابقة كأس العالم للأندية 2025.

وفي نفس المجموعة، فاز فريق بوتافوجو البرازيلي على نظيره سياتيل ساونديرز، بهدفين مقابل هدف.