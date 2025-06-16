نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: لاعبو الأهلي بحثوا عن "اللقطة".. والمدرب يتحمل التعادل مع إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأحمر أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن بعض اللاعبين كانوا يبحثون عن "اللقطة الفردية" وليس اللعب الجماعي، وهو أمر لا يليق بثقافة وشخصية النادي الأهلي.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "إنتر ميامي معروف فقط عن طريق ميسي، وكرة القدم الأمريكية ليست بالقوة التي تجعلنا نهابها، وكان يمكن للأهلي أن يفوز برباعية في الشوط الأول، لكن الأداء هبط تمامًا في الشوط الثاني".

وأضاف: "شاهدنا أكثر من لقطة تؤكد الفردية، مثل هجمة حسين الشحات في النهاية والخلاف على تنفيذ ركلة الجزاء بين زيزو ووسام وتريزيجيه الأمور لم تكن جماعية، والمدرب يتحمل جزءًا من النتيجة السلبية، وكان يجب عليه تثبيت التشكيل من مباراة باتشوكا الودية".

وأشار ريان إلى غياب التجانس الهجومي، موضحًا أن "بن شرقي كان يرى نفسه الأحق بالمشاركة، وكأن قدمه مثبتة في التشكيل الأساسي".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "اللاعبون الجدد إن لم يصنعوا الفارق في البطولة، يجب توجيه الشكر لهم، فالأهلي معتاد على التتويج بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا".