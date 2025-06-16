نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في الرابعة من صباح الغد مباراة الترجي التونسي أمام نظيره فريق فلامينجو البرازيلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم.

تذاع المباراة عبر منصة «dazn» بصورة مجانية، ولكن بتعليق أمريكي، ولم تنقل عبر أي قناة عربية.

ويأمل أبناء قرطاج في إنطلاقة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة بداية المونديال، تساعده على التأهل إلى دور الثمانية.

ويقع الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، بجوار كل من:

فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس الأمريكي.