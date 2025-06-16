نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي في الرابعة من فجر غد الثلاثاء، فريق فلامينجو البرازيلي، أمام نظيره التونسي فريق الترجي، حيث مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

تقام المباراة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث تقام البطولة بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ مونديال الأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الترجي التونسي ماهر الكنزاري مباراة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: أونايتشو، خليل القنيشي، شهاب الجبالي.

خط الهجوم: يان ساس، رودريغيز، يوسف بلايلي.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق فلامينجو البرازيلي فيلبي لويس، مواجهة الغد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أغوستين روسي.

خط الدفاع: أليكس ساندرو، ليو بيريرا، ليو أورتيز، ويسلي فرانكا.

خط الوسط: آلان، جيرسون، أراسكايتا.

خط الهجوم: ميشائيل ديلغادو، بيدرو، لويز أراوخو.

يذكر أن فريق الترجي التونسي يقع في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، والتي تضم كل من:

فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس الأمريكي.