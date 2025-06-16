نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام لوس أنجلوس في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيبدأ به مبارة لوس أنجلوس، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، في مونديال الأندية.

موعد مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس، على ملعب "مرسيدس بنز"، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام لوس أنجلوس في مونديال الأندية

حراسة المرمى: بندرز

خط الدفاع: جيمس، أدارابيويو، بادياشيل، كوكوريلا

خط الوسط: لافيا، إيسوغو؛ مادويكي، كول بالمر

خط الهجوم: نيتو، ديلاپ.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس على شبكة "DAZN".