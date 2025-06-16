نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلامنجو ضد الترجي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح فريق الترجي الرياضي التونسي، مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حين يواجه نظيره البرازيلي فريق فلامينجو، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية صباحا بتوقيت تونس.

ويقع فريق الترجي التونسي في المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، والتي تضم كل من:

فلامينجو البرازيلي، لوس أنجلوس الأمريكي، تشيلسي الإنجليزي.

ويطمح فريق الترجي في تقديم أداء جيد خلال النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية، وكذلك التأهل إلى دور الثمانية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا من مختلف قارات العالم، وذلك في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو المقبل.