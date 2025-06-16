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أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مواجهة قوية أمام نظيره لوس أنجلوس الأميركي، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، وذلك في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب "مرسيدس بنز"، مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقع تشيلسي في المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية، مع كلا من لوس أنجلوس إف سي الأمريكي والترجي التونسي، بالإضافة إلى فلامينجو البرازيلي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس على شبكة "DAZN".