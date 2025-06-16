نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. الأهلي يحافظ على الصدارة بعد تعادل بورتو أمام بالميراس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت بين فريق بالميراس البرازيلي ونظيره بورتو البرتغالي.

جاءت المباراة مثيرة وممتعة في أحداثها رغم التعادل السلبي، لكن كانت حافلة بالإثارة والهجمات بين الفريقين.

وخدمت نتيجة اليوم فريق الأهلي، لكي تتساوى جميع فرق المجموعة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية في النقاط.

وانتهت مباراة الأهلي وفريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى، والذي جاء ترتيبها، عقب نهاية الجولة الأولى، على النحو التالي:

الأهلي نقطة واحدة.

بالميراس البرازيلي نقطة واحدة.

بورتو البرتغالي نقطة واحدة.

إنتر ميامي الأمريكي نقطة واحدة.