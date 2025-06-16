نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-6-2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 16 يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

بوتافوجو البرازيلي ضد سياتل الأميركي، الساعة الخامسة فجرًا، بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، في المجموعة الثالثة.

تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس الأميركي في المجموعة الرابعة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن مباريات اليوم في بطولة كأس العالم للأندية من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات mbc، والحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تطبيق يوتيوب.