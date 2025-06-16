نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أزمة بن شرقي مع الجهاز الفني للأهلي عقب مباراة إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن أزمة النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكشف الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى: "الجهاز الفني لفريق الأهلي عقد جلسة مع أشرف بن شرقي، وكشف له وجهة نظره في عدم مشاركته في مباراة إنتر ميامي ".

وأضاف:" أشرف بن شرقي تفهم الموقف ولم يعترض إطلاقًا على عدم مشاركته في لقاء ميامي واللاعب يعلم جيدا أنه كل لاعب سيكون له دور معين في توقيت معين".

ثم اختتم كريم رمزي:" بن شرقي لاعب محترف وعقلية كبيرة ولا يحب الأزمات أو خلق مشاكل، وبالتأكيد بن شرقي كان يستحق المشاركة واللعب بشكل أساسي أمام انتر ميامي".