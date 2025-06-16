نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي… التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مبارأة بالميراس أمام نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم الأندية المقامة في أمريكا.

وانتهى شوط المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أداء متكافىء مع وجود سيطرة نسبية أمام بالميراس.

وكاد بالميراس أن يضع الهدف الأول في فرصة خطيرة مع نهاية الشوط لكن تألق حارس بورتو منع دخول الأهداف للشباك.

ويشارك الفريقين ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من إنتر ميامي والأهلي المصري.