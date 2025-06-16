الرياضة

منافس الأهلي… التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو

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منافس الأهلي… التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مبارأة بالميراس أمام نظيره بورتو وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم  الأندية المقامة في أمريكا.

وانتهى شوط المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط أداء متكافىء مع وجود سيطرة نسبية أمام بالميراس.

وكاد بالميراس أن يضع الهدف الأول في فرصة خطيرة مع نهاية الشوط لكن تألق حارس بورتو منع  دخول الأهداف للشباك.

ويشارك الفريقين ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من إنتر ميامي والأهلي المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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