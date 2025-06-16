نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل جديدة بشأن توقيع النادي الملكي عقوبة على اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأهلي قام بتطبيق العقوبة المالية على محمود تريزيجية قبل تنفيذ ركلة الجزاء بسبب ان المسدد الأول لركلات الجزاء هو وسام أبوعلي".

وتابع:" وفي حال سجل اللاعب ركلة الجزاء كان سيتم تغريمه أيضا".

وأتم كريم رمزي:" تريزيجيه أخطأ في أن يقرر تسجيل ركلة الجزاء لأنه المسدد رقم 3 بعد كلا من وسام أبو علي، وأحمد سيد زيزو، والثنائي كانوا متواجدين في الملعب، ولذلك تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب".