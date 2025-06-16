نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب "روز بول" في أولى جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

افتتح فابيان رويز أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا إلى رويز الذي استقبلها بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف فيتينيا الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، بعد تمريرة من كفاراتسخيليا إلى فيتينيا الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز سيني مايولو التقدم بالهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 87، بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل لي كانج إن الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 6+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها لي كانج بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.