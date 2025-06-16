باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا أمام نظيره أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "روز بول"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

تمكن فابيان رويز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من خفيتشا كفاراتسخيليا إلى رويز الذي استقبلها بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح فيتينيا في تسجيل الهدف الثاني لصالح باريس سان جيرمان في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، بعد تمريرة من كفاراتسخيليا إلى فيتينيا الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 49، بعد تسديدة من خفيتشا كفاراتسخيليا من داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 60، وذلك لوجود خطأ على كوكي ضد ديزيري دوي.

وتلقى كليمونت لينجليت لاعب أتلتيكو مدريد بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 79.

واستطاع سيني مايولو أن يحرز الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 87، بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل لي كانج إن الهدف الرابع لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 6+90 عن طريق ركلة جزاء، نفذها لي كانج بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الروخي بلانكوس المجموعة، دون نقاط.