نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الأهلي يرفض الإعارة وينتظر حسم مصيره نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي بعد نهاية إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من نادي قطر القطري.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن اللاعب غاب عن الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف، أن عبد القادر طالب الأهلي بتحديد مستقبله وطلب العودة للفريق في الموسم الجديد أو توجيه الشكر له وفسخ تعاقده وترك له حرية إختيار مستقبله.