نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يطمئن على إصابة إمام عاشور ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال الهاتفي بالمهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية، للاطمئنان على إصابة اللاعب إمام عاشور التي لحقت به أمس أثناء مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية.

ووجه محمود الخطيب بضرورة توفير كافة الإمكانات والرعاية الطبية المتكاملة للاعب، مؤكدًا على أن النادي يضع سلامة لاعبيه في مقدمة أولوياته، ويحرص دائمًا على تقديم الدعم الكامل لهم في كل الأوقات.

كما أكد رئيس الأهلي على ثقته الكبيرة في أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، للقيام بكل ما يلزم من أجل سلامة اللاعب ورفع معنوياته وتجهيزه حتى يعود بأسرع وقت ممكن، متمنيًا الشفاء لعاشور والعودة للملاعب للمساهمة مع زملائه في البطولات القادمة.