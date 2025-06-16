مران خفيف للأهلي في ميامي استعدادًا لموقعة بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض ثاني مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث أجرى اللاعبون صباح اليوم الأحد حصة تدريبية خفيفة داخل فندق الإقامة بمدينة ميامي، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعدّه المدير الفني خوسيه ريبييرو، من أجل استعادة الجاهزية البدنية والفنية قبل المواجهة المقبلة المرتقبة أمام بطل أمريكا الجنوبية، فريق بالميراس البرازيلي.

مران خفيف للأهلي في ميامي استعدادًا لموقعة بالميراس

ويهدف الجهاز الفني من هذا المران إلى الحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين، مع منحهم بعض الراحة بعد خوض مباراة قوية أمام إنتر ميامي، إضافة إلى تنفيذ تدريبات فنية خفيفة تركز على الاستشفاء وتجهيز اللاعبين تدريجيًا للمواجهة القادمة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن يلتقي الأهلي المصري مع نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو 2025، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.