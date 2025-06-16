نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف 3 صفقات مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي ريال مدريد انتهاج سياسته المدروسة في التعاقد مع النجوم المتاحين بصفقات انتقال حر، وهي الخطة التي أثمرت مؤخرًا عن ضم الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد من ليفربول بعد نهاية عقده هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي بدأت بالفعل التخطيط لصيف 2026، حيث وضعت ثلاثة أسماء بارزة على رادارها في حال لم تُجدد عقودهم مع أنديتهم الحالية.

ويأتي في مقدمة هذه الأسماء الفرنسي إبراهيما كوناتي، قلب دفاع ليفربول، والذي يرى فيه ريال مدريد الحل المثالي لتعزيز خط الدفاع، خاصة في ظل الإصابات المتكررة التي عانى منها الفريق في هذا المركز مؤخرًا.

كما تشمل القائمة المدافع الإسباني الواعد كريستيان موسكيرا، لاعب فالنسيا، الذي جذب الأنظار بفضل تطوره السريع وقدراته الدفاعية المتميزة، إلى جانب الظهير الأيسر الإنجليزي مايلز لويس سكيلي، نجم آرسنال، الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

ورغم التقارير التي تحدثت عن توقيع سكيلي على عقد جديد مع آرسنال، فإن إدارة ريال مدريد لا تزال تتابع موقفه عن كثب، على أمل استغلال أي فرصة للتعاقد معه مجانًا، إذا لم يتم تثبيت تمديد عقده رسميًا.

