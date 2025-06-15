نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك موسيالا.. ملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد تي كيو ال ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

وسجل كينجسلي كومان الهدف الأول في الدقيقة 6 صنع تاه وعاد ساشا بوي بالهدف الثاني في الدقيقة 18 صنع كومان.

وسجل ميكيل اوليز الهدف الثالث في الدقيقة 20 وعاد كومان بالهدف الرابع والثاني الشخصي له في الدقيقة 22 صنع اوليز.

وسجل توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 45 صنعه له اوليز وعاد اوليز بالهدف السادس والثاني له سريعا صنع ساشا بوي.

وسجل موسيالا الهدف السابع في الدقيقة 68 صنع مولر وسدد موسيالا ضربة جزاء في الدقيقة 73.

وسجل موسيالا الهدف التاسع في الدقيقة 84 وعاد مولر سريعا بالهدف العاشر في الدقيقة 89 صنع جنابري وانتهت المباراة بينهم 10/0.