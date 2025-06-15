نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يسحق أوكلاند بـ10 أهداف في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف نظيفة في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد تي كيو ال ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

وانطلقت صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل كومان الهدف الأول في الدقيقة 6 صنع تاه وعاد بوي بالهدف الثاني في الدقيقة 18 صنع كومان وسجل اوليز الهدف الثالث في الدقيقة 20 وعاد كومان بالهدف الرابع في الدقيقة 22 صنع اوليز وكان أوكلاند سيتي قريب من الهدف الأول لكنه لم ينجح لتألق الدفاع في التصدي لها.

وسجل مولر الهدف الخامس في الدقيقة 45 صنعه له اوليز وعاد اوليز بالهدف السادس سريعا صنع ساشا بوي وانتهى الشوط الأول 6/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي برتم هادئ نسبيا وكان البافاري قريب من الهدف السابع وسجله بالفعل موسيالا في الدقيقة 68 صنع مولر وسدد موسيالا ضربة جزاء في الدقيقة 73 وسجل موسيالا الهدف التاسع في الدقيقة 84 وعاد مولر سريعا بالهدف العاشر في الدقيقة 89 صنع جنابري وانتهت المباراة بينهم 10/0.