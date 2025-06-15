نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماكينة الألمانية لا ترحم.. بايرن ميونخ يُخلّد اسمه في سجلات الانتصارات التاريخية بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 10 – 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

بايرن ميونخ يُخلّد اسمه في سجلات الانتصارات التاريخية بكأس العالم للأندية

جاءت أهداف بايرن ميونخ في شباك أوكلاند سيتي عن طريق جمال موسيالا "هاتريك"، وكينجسلي كومان "هدفين"، ومايكل أوليز "هدفين"، وتوماس مولر "هدفين"، وساشا بوي "هدف".

أكبر 10 انتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية

وأصبح فوز بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون رد هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقها بنظامها القديم عام 2000، متخطيًا فوز الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 – 1 عام 2021.

وإليكم أكبر 10 انتصارات في تاريخ كأس العالم للأندية بعد فوز بايرن ميونخ الكاسح على حساب أوكلاند سيتي:

- بايرن ميونخ 10 – 0 أوكلاند سيتي (دور المجموعات 2025)

- الهلال 6 – 1 الجزيرة (الدور الثاني 2021)

- الترجي 6 – 2 السد (مباراة تحديد المركز الخامس 2019)

- مونتيري 5 – 1 الأهلي (مباراة تحديد المركز الخامس 2013)

- مانشستر سيتي 4 – 0 فلومينينسي (نهائي 2023)

- الأهلي 4 – 0 الهلال (مباراة تحديد المركز الثالث 2021)

- ريال مدريد 4 – 0 كروز أزول (نصف نهائي 2014)

- برشلونة 4 – 0 سانتوس (نهائي 2011)

- ريفر بليت 4 – 0 كاشيما أنتلرز (مباراة المركز الثالث 2018)

- برشلونة 4 – 0 السد (نصف نهائي 2011)