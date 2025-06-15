نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "روز بول"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: روبين لو نورماند، كليمونت لينجليت، خافي جالان.

خط الوسط: ماركوس لورينتي، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان، جوليانو سيميوني.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد باريس سان جيرمان، عبر شبكة قنوات DAZN، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق يزيد مواقي.