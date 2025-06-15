نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بوابة أوكلاند.. موسيالا يقتحم قائمة "الهاتريك" في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الألماني الشاب جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ أول "هاتريك" في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في شباك أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وجاء هاتريك جمال موسيالا مع بايرن ميونخ في الدقائق 67، 73، 84، ليساهم في فوز تاريخي للعملاق البافاري على نظيره أوكلاند سيتي بنتيجة 10 – 0 ليصبح أكبر انتصار في تاريخ المونديال.

وأصبح جمال موسيالا أول لاعب يسجل "هاتريك" في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، وخامس لاعب في تاريخ البطولة بشكل عام بنظاميها القديم والحديث.

وانضم جمال موسيالا إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا "هاتريك" في تاريخ كأس العالم للأندية والتي تضم كلًا من:

- لويس سواريز

سجل هاتريك بقميص برشلونة في فوز فريقه على نظيره جوانزو الصيني بنتيجة 3-0 في نصف نهائي نسخة البطولة عام 2019.

- كريستيانو رونالدو

وقع النجم البرتغالي على ثاني هاتريك في تاريخ المونديال مع ريال مدريد وذلك في فوز الملكي على كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 4 – 2 في نهائي نسخة 2016.

- جاريث بيل

سجل النجم الويلزي جاريث بيل ثلاثية لفريقه ريال مدريد في شباك كاشيما انتلرز الياباني في المباراة التي فاز بها الملكي 3-1 في نصف نهائي نسخة 2018.