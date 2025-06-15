عاجل.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "روز بول" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، وليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: جونسالو راموس، خفيتسا كفاراتسخيليا، ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية

تمتلك إدارة شبكة قنوات DAZN، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، عبر قنواتها.