نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يغرم تريزيجية بعد أزمة ركلة الجزاء المهدرة أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الأهلي عن كواليس الأزمة التي نشبت بعد إهدار اللاعب محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء في مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي أقيمت صباح اليوم ضمن افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يغرم تريزيجية بعد أزمة ركلة الجزاء المهدرة أمام إنتر ميامي

وأشار المصدر إلى أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، قرر فرض غرامة مالية على تريزيجيه، وذلك بسبب مخالفته التعليمات الفنية بعد أن أقدم على تنفيذ ركلة الجزاء، رغم أنه ليس اللاعب المُحدد مسبقًا لتنفيذ الركلات.

وبحسب اللائحة الداخلية للفريق، فإن وسام أبو علي هو اللاعب المعتمد لتنفيذ ضربات الجزاء، لكن تريزيجيه أصر على التسديد، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل الجهازين الفني والإداري، خاصةً بعد أن نجح حارس مرمى إنتر ميامي أوستاري، في التصدي لها ليحرم الأهلي من فرصة التقدم.

جاءت ركلة الجزاء لصالح الأهلي في الشوط الأول من اللقاء، عقب عرقلة اللاعب زيزو داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع إنتر ميامي.

وعلى الرغم من أن التعليمات كانت واضحة بشأن هوية المسدد، إلا أن تريزيجيه أصر على التسديد، ليتم احتساب الواقعة مخالفة للائحة الفريق من قبل الجهاز الإداري.

المصدر أوضح أن المدير الرياضي محمد يوسف أكد ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والقرارات المتفق عليها، مهما كان اسم اللاعب، وذلك حفاظًا على الانضباط داخل الفريق.

وبناءً على ذلك، تم تفعيل اللائحة وتوقيع العقوبة المالية المقررة على تريزيجيه، في خطوة تهدف لتأكيد مبدأ المساواة والالتزام بالقرارات الجماعية.

انتهت المباراة الافتتاحية بالتعادل السلبي بين الأهلي وإنتر ميامي، وسط أداء قوي من الجانبين، لكن ضياع ركلة الجزاء أثّر على مجريات اللقاء ونتيجته.

ويستعد الأهلي الآن لمواجهة قوية أمام نادي بالميراس البرازيلي، والمقررة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على عكس التوقيت المبكر لمباراته الأولى، التي أقيمت في الثالثة صباحًا.