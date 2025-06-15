نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. بعشرة أهداف البايرن يكتب الأرقام القياسية والسر في النجوم الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت ثاني مباريات مونديال العالم للاندية منذ قليل، والتي جمعت بين فريق بايرن ميونيخ الألماني، ونظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من المجموعة الثالثة.

أمطر فريق البايرن شباك أوكلاند سيتي بعشرة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «TQL» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد تقديم العملاق البافاري وجبة كروية دسمة، يقدم «دوت الخليج الرياضي» ساندوتش المونديال بطريقة مختلفة، وذلك عن طريق اصطياد الأرقام واللقطات الفنية بالمونديال، والذي جاء على النحو التالي.

سداسية بقيادة فرنسية

أنهى فريق بايرن ميونيخ الشوط الأول متقدما على أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة، وسجل أهداف المباراة الرباعي أصحاب الجنسية الفرنسية كل من، كينغسيلي كومان صاحب الهدف الأول والرابع، واللاعب ساشا بوي صاحب الهدف الثاني، والفرنسي مايكل أوليز صاحب الهدف الثالث والسادس، بينما سجل سادس الأهداف اللاعب الألماني توماس مولر.

هاتريك موسيالا

حل اللاعب الألماني جمال موسيالا بديلا في الشوط المباراة الثاني، لينجح في تسجيل 3 أهداف، ويساوي الكفة مع رفاقه أصحاب الجنسية الفرنسية، ثم يضيف المخضرم الألماني توماس مولر الرصاصة العشرة في شباك أوكلاند سيتي، ليتفوق الألمان على الفرنسيين داخل كتيبة العملاق البافاري.

أرقام قياسية بأقدام ألمانية

بعد نتيجة اليوم، والفوز بعشرة أهداف لصالح فريق البايرن، تصبح هذه النتيجة هي الأكبر في تاريخ مونديال كأس العالم للأندية على مدار 25 عاما.

القدم اليمنى تفرض سيطرتها

سجل لاعبو الفريق الألماني 10 أهداف، بواقع هدف بالرأس وثلاثة أهداف بالقدم اليسرى، كما سجلوا 6 أهداف بالقدم اليمنى.

نجح لاعبو فريق البايرن في تسجيل 8 أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدفان من خارج المنطقة الجزاء.