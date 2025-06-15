نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يسيطر على مستقبل نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، لاعب نادي برشلونة، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال رحيله عن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن عقد كريستينسن مع برشلونة يمتد حتى صيف 2026، إلا أن هناك احتمالًا لمغادرته في سوق الانتقالات الصيفية في نفس العام، خصوصًا في ظل اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معه، رغم عدم تقدم أي منها بعروض رسمية حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة لا تمانع فكرة بيع اللاعب إذا ما سنحت الفرصة، بهدف تخفيف العبء المالي على النادي وتحقيق عائد مادي، في إطار جهود الإدارة لإعادة التوازن إلى هيكل الرواتب. ومع ذلك، فإن كريستينسن لا يبدي حماسة كبيرة لمغادرة “كامب نو” في الوقت الراهن.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب قد يفضل البقاء حتى نهاية عقده والرحيل مجانًا، لكن قلة مشاركاته مع الفريق قد تؤثر سلبًا على حظوظه في تمثيل منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة، حال تأهل الدنمارك للبطولة.

ويمتلك برشلونة حاليًا عددًا كبيرًا من الخيارات في مركز قلب الدفاع، من بينهم الشاب ب أو كوبارسي، إينييغو مارتينيز، إريك غارسيا، رونالد أراوخو، إلى جانب كريستينسن، مع إمكانية إشراك جول كوندي في نفس المركز، وهو ما يزيد من حدة المنافسة ويجعل مستقبل المدافع الدنماركي موضع تساؤلات مشروعة.

