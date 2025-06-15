نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواصل سياسة الصفقات المجانية.. ويحدد ثلاثة أهداف لضربات محتملة في صيف 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد الإسباني العمل وفق إستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل دون دفع مقابل مادي، عبر التعاقد مع لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، في إطار انتقالات حرّة. ويبدو أن نجاح صفقة النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم إلى صفوف الميرنجي خلال صيف 2025 قادمًا من ليفربول بعد نهاية عقده، قد فتح الباب أمام المزيد من التحركات المشابهة مستقبلًا.

ريال مدريد يواصل سياسة الصفقات المجانية

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد قد بدأت بالفعل وضع قائمة أولية تضم ثلاثة لاعبين بارزين، تنتهي عقودهم في صيف عام 2026، وذلك تمهيدًا للتفاوض معهم مبكرًا من أجل ضمهم مجانًا حال عدم تجديد ارتباطهم بأنديتهم الحالية.

كوناتي هدف رئيسي من قلب دفاع ليفربول

على رأس الأسماء التي يراقبها ريال مدريد يأتي المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي ترى فيه الإدارة المدريدية خيارًا مثاليًا لتعزيز الخط الخلفي، خاصة في ظل معاناة الفريق من تكرار الإصابات في مركز قلب الدفاع، ووجود احتمالات كبيرة لرحيل بعض العناصر الأساسية خلال الفترات المقبلة.

ويُعتبر كوناتي واحدًا من أكثر اللاعبين الذين يجمعون بين الخبرة الدولية والمهارة الدفاعية العالية، كما يتمتع بسرعة وقوة بدنية لافتة، الأمر الذي يجعله خيارًا استراتيجيًا ضمن خطط النادي الملكي لإعادة هيكلة دفاعه على المدى البعيد.

كريستيان موسكيرا

الاسم الثاني على رادار ريال مدريد هو كريستيان موسكيرا، مدافع نادي فالنسيا الشاب، الذي خطف الأنظار في الدوري الإسباني بأدائه الصلب وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء. ويُنظر إلى موسكيرا كأحد المواهب الواعدة في "الليغا"، ما يجعل منه خيارًا مستقبليًا مثاليًا لتعزيز الخطوط الخلفية للنادي الأبيض.

وتولي إدارة الميرنجي أهمية كبيرة لتدعيم الفريق بعناصر شابة تُعزز من التوازن بين التجربة والطموح، ولا سيما مع تزايد التحديات في البطولات المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.

مايلز لويس سكيلي

أما ثالث الأسماء التي استقرت عليها إدارة ريال مدريد فهو مايلز لويس سكيلي، الظهير الأيسر الموهوب في صفوف أرسنال الإنجليزي، والذي تألق بشكل لافت خلال الموسم المنقضي سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في دوري أبطال أوروبا، حيث أظهر قدرة هجومية كبيرة، وتميز بتمريراته الدقيقة وانطلاقاته السريعة على الجناح الأيسر.

ورغم التقارير التي أشارت في وقت سابق إلى تجديد عقد سكيلي مع أرسنال، إلا أن النادي الملكي لا يزال يأمل في استغلال أي فرصة محتملة لضم اللاعب في صيف 2026، خصوصًا إذا لم يتم تفعيل بنود التمديد أو قرر اللاعب خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.