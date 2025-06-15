الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة السعودية وفرنسا في نهائي دورة تولون 2025، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب مدينة تولون الفرنسية حيث يلتقي منتخبا السعودية تحت 23 عامًا وفرنسا تحت 23 عامًا في مباراة نهائية مرتقبة ضمن بطولة دورة تولون 2025. المنتخب السعودي تأهل إلى النهائي بعد مشوار قوي وأداء جماعي لافت، بينما يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء على أرضه وبين جماهيره متسلحًا بالثقة والطموح للحفاظ على اللقب.

"مـاتش سـاخن" قنـوات لمتابعـة مباراة السعودية وفرنسا Saudi Arabia vs France في نهائي دورة تولون

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين السعودية وفرنسا اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وذلك في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز اللقاءات المنتظرة في أجندة المنتخبات الأولمبية هذا العام.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة مباراة السعودية وفرنسا عبر مجموعة من القنوات الرياضية، من أبرزها:

قنوات SSC السعودية

منصة شاهد الرياضية

كما قد تُتاح المباراة عبر بعض المنصات الرقمية التي تبث بطولات المنتخبات الأولمبية والشباب.

التشكيل المتوقع

تشكيل منتخب فرنسا تحت 23 سنة (متوقع):

حراسة المرمى: ميرباش

خط الدفاع: بروشيه – سانغي – ليرو – كانفوت

الوسط: بوامبا – بناما – بوامبري – زيدان

الهجوم: نغورا – تابيبو

تشكيل منتخب السعودية تحت 23 سنة (متوقع):

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: حمد اليامي – سعود عبد الحميد – محمد العبسي – عبد الرحمن الدوسري

الوسط: رياض شراحيلي – تركي العمار – فيصل الغامدي

الهجوم: عبد الله رديف – سميحان النابت – مصعب الجوير

مواجهة حماسية

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموح عالٍ لتحقيق إنجاز تاريخي جديد على مستوى المنتخبات السنية، في حين يسعى منتخب فرنسا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم اللقب. المباراة ستكون قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة في ظل تقارب المستوى وتعدد عناصر المهارة في الجانبين.