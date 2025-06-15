نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البريميرليج يرفض عرضا مغريا من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض النجم البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عرضًا ماليًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي، مفضلًا الاستمرار في الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة UOL البرازيلية، فإن جيماريش يضع ضمن أولوياته الحفاظ على موقعه في التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل، بهدف المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما دفعه لرفض العرض السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتحاد كان الأقرب لمحاولة التعاقد مع اللاعب، لكنه تراجع عن تقديم عرض رسمي بعد اتضاح رغبة جيماريش في مواصلة مشواره مع نيوكاسل لموسم إضافي على الأقل.

وكان جيماريش قد قدّم موسمًا مميزًا مع “الماكبايس” في 2024-2025، حيث شارك في 45 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 8، ليؤكد قيمته كأحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

