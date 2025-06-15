الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين أبطال القارات في بطولة قوية تشهد مشاركة أبرز الأندية العالمية. ومع اقتراب موعد البطولة، يبدأ عشاق كرة القدم في البحث عن القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية لمتابعة المباريات بجودة عالية وبتغطية متميزة.

قنوات تنقل مباراة بايرن ضد أوكلاند سيتي Bayern Munich vs Auckland City خـلال تردد القنوات الناقلة لكأس

من المتوقع أن تحصل شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) على حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما جرت العادة في البطولات السابقة.

beIN SPORTS HD (المفتوحة أو المشفرة حسب حقوق البطولة)

beIN SPORTS HD 1 Premium

beIN SPORTS CONNECT (للمشاهدة عبر الإنترنت)

تردد قنوات بي إن سبورتس الناقلة لكأس العالم للأندية

إليك تردد قناة beIN SPORTS HD على القمر الصناعي نايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ

beIN SPORTS HD 11013 أفقي (H) 27500 2/3

قنوات أخرى قد تنقل كأس العالم للأندية

قد تقوم بعض القنوات العالمية الأخرى بنقل مباريات كأس العالم للأندية في مناطق أخرى مثل:

FOX Sports (أمريكا الشمالية)

TNT Sports (بريطانيا)

DAZN (بعض الدول الأوروبية)

قنوات SSC الرياضية السعودية (في حال حصولها على الحقوق)

مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية عبر الإنترنت

منصة beIN CONNECT الرسمية.

تطبيقات القنوات الناقلة في البلدان الأخرى.

بعض المنصات المدفوعة العالمية حسب التغطية المحلية.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025

لم يتم الإعلان رسميًا عن جدول المباريات بالكامل حتى الآن، لكن من المتوقع أن تقام البطولة خلال صيف 2025 بمشاركة عدد أكبر من الأندية بنظام موسع جديد.

تمثل بطولة كأس العالم للأندية 2025 حدثًا كرويًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، وتوفر شبكة beIN SPORTS وغيرها من القنوات الرياضية تغطية مميزة لمباريات البطولة بجودة عالية وتحليلات شاملة. تابع التحديثات باستمرار لمعرفة الجدول الكامل وأسماء القنوات النهائية الناقلة للبطولة.