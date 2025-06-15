الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة بايرن ميونخ واوكلاند سيتي اليوم، حيث تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاحتضان مواجهة كروية مرتقبة الان الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ضمن افتتاحية مباريات دور المجموعات لكأس العالم للأندية، يلتقي في هذه المباراة الافتتاحية بطل أوروبا، نادي بايرن ميونخ الألماني، بنادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ممثل أوقيانوسيا وصاحب الخبرة في البطولة، وتقام هذه المواجهة الهامة على أرضية ملعب تي كيو إل، وتعد بمثابة بداية مثيرة لمشوار الفريقين في هذه البطولة العالمية.

كلاسيكو نار الان.. مباراة بايرن ميونخ واوكلاند سيتي اليوم ملحمة كراوية في الملعب

من المنتظر أن تتاح متابعة اللقاء الكروي المرتقب لجمهور كرة القدم العالمي بكل يسر، حيث أعلنت جهات متعددة عن خططها لبث المباراة عبر كلٍ من شاشات التلفاز والمنصات الرقمية، وفيما يلي أبرز القنوات التي ستقوم بنقل الحدث:

قناة DAZN: ستوفر هذه القناة عرضاً مجانيًا للمباراة بجودة SD، وسيصاحب ذلك تعليق صوتي للمبدع حماد العنزي.

ويأتي هذا العرض في سياق اتفاق رسمي أبرمته القناة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان تغطية شاملة لجميع فعاليات البطولة.

قناة MBC أكشن: ستقدم هذه القناة تغطية عربية حصرية للمباراة، مع بصمة صوت المعلق حاتم بطيشة.

قائمة بايرن ميونخ في التو الان 2025

فيما يلي قائمة بأسماء اللاعبين الذين يُشكلون قوام الفريق، موزعين على مراكز اللعب المختلفة:

أولا حراسة المرمى: مانويل نوير، بيرتس، أوربيج، كلاناك.

ثانيا خط الدفاع: أوباميكانو، كيم، تاه، جيريرو، بوي، كيالا، ستانيسيتش، أزنو.

ثالثا خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، بالينيا، لايمر، موسيالا، بيشوف.

رابعا خط الهجوم: هاري كين، مولر، ساني، جنابري، كومان، أوليس.

قائمة أوكلاند سيتي ناو التشكيلة في الملعب

نقدم لكم أدناه قائمة بأسماء اللاعبين الذين يشكلون التشكيلة الأساسية للفريق، مع توزيعهم حسب مراكزهم في الملعب: