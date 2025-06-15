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أحمد جودة - القاهرة - عُيّن الدولي السابق جينارو غاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا في كرة القدم، خلفًا للوتشانو سباليتي كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الأحد.

وقال الاتحاد في بيان: «إنه رمز لكرة القدم الإيطالية، احترافيته وخبرته مهمتان لمواجهة التحديات المقبلة».

وأضاف: «يدرك تمامًا أهمية الهدف الذي نريد تحقيقه. أريد أن أشكره على تصميمه لقبول هذا التحدي».

يذكر أن المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 4 مرات، غاب عن النسختين الأخيرتين لكأس العالم في روسيا عام 2018 وفي قطر بعدها بأربع سنوات.

ودفع سباليتي ثمن خسارة فريقه القاسية أمام النرويج 0-3 في 6 يونيو (حزيران) الحالي ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال عام 2026.

كان غاتوزو أحد أفراد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006.

وكان سباليتي تسلّم تدريب منتخب ايطاليا في أغسطس (آب) عام 2023 بعد رحيل روبرتو مانشيني لتدريب منتخب السعودية، ولم يحقق الفوز سوى 12 مرة في 24 مباراة مقابل 6 تعادلات ومثلها هزائم (50 في المائة) أي أحد أسوأ السجلات في تاريخ مدربي المنتخب. وحده تشيزاري برانديلي حقق نسبة أدنى منه (41 في المائة) بين عامي 2010 و2014.

وخاض المنتخب الإيطالي مباراتين حتى الآن من أصل 8 له في تصفيات المونديال، فخسر أمام النرويج، قبل أن يفوز على مولدوفا 2-0.

لم يكن غاتوزو الخيار الأول للاتحاد الإيطالي، إذ رفض كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي تباعًا تولي هذا المنصب.

ولا يتضمن سجل غاتوزو التدريبي سوى لقب واحد مع نابولي الذي قاده إلى إحراز كأس إيطاليا عام 2020.

سبق له الإشراف على تدريب فريقه السابق ميلان (2017-2019)، وفالنسيا الإسباني (2019-2021) ومرسيليا الفرنسي (2023-2024) وهايدوك سبليت الكرواتي.