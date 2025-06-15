نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البلجيكي فينسنت كومباني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد تي كيو ال ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: ساشا بوي، تاه، جيريرو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، اوليز.

خط الهجوم: مولر، كومان، هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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