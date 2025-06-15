نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي بن رمضان يسجل رقمًا إيجابيًا في ظهوره الأول مع الأهلي أمام إنتر ميامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول ظهور رسمي له بقميص النادي الأهلي، شارك الدولي التونسي محمد علي بن رمضان في مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتي انتهت بالتعادل السلبي فجر اليوم الأحد، في افتتاح منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وشكلت المباراة اختبارًا حقيقيًا للنجم التونسي، الذي انضم مؤخرًا لصفوف "المارد الأحمر"، حيث دفع به المدير الفني ضمن التشكيلة الأساسية، ليخوض أول تجربة رسمية في واحدة من أبرز المحافل الدولية للأندية.

أداء رقمي مبشر في الظهور الأول

وخلال مشاركته التي امتدت لـ64 دقيقة، قدم بن رمضان أداءً جيدًا على المستوى البدني والتكتيكي، وظهرت بصماته في خط وسط الأهلي، خاصة في دقة التمرير وصناعة الفرص. وجاءت أبرز أرقامه الفنية في المباراة كالتالي:

المدة الزمنية للمشاركة: 64 دقيقة

التسديدات على المرمى: تسديدة واحدة

صناعة الفرص: فرصتان محققتان

دقة التمرير: 17 تمريرة صحيحة بنسبة 100%

عدد اللمسات: 29 لمسة للكرة

نسبة المراوغات الناجحة: 33%

مرات فقدان الاستحواذ: 6 مرات

الكرات المسترجعة: 4 مرات

وتُظهر هذه الأرقام بداية واعدة للاعب، حيث تمكن من الحفاظ على دقة تمرير كاملة خلال فترة تواجده في الملعب، إلى جانب مساهمته في بناء اللعب وصناعة الفرص، وهو ما يعكس قدرته على الاندماج سريعًا مع أسلوب الأهلي.