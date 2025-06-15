نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرو: تشيلسي تغيّر كثيرًا منذ رحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدّ الفرنسي الدولي السابق أوليفييه جيرو، مهاجم لوس أنجليس إف سي الأميركي، أن فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي «تغيَّر كثيرًا» منذ مغادرته له في 2021، وذلك قبل مواجهة الفريقين، الاثنين، في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وقال جيرو (38 عامًا)، الذي لعب لتشيلسي بين 2018 و2021، ثم ميلان الإيطالي بين 2021 و2024، قبل الانتقال إلى لوس أنجليس، في مؤتمر صحافي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «النادي تغيَّر كثيرًا. أعتقد أنني لعبت فقط مع ريس جيمس وتريفوه تشالوبا من بين اللاعبين الحاليين. لكنه يبقى شعورًا جميلًا، حتى هنا في الولايات المتحدة هناك كثير من مشجعي تشيلسي وآرسنال. دائمًا ما يمدحونني على ما قدَّمته في تلك السنوات».

وأضاف: «هذا يعطيني شعورًا بأنني تركت أثرًا طيبًا في النادي وبين المدربين والمشجعين. فزت معهم بألقاب رائعة (الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2019، ودوري أبطال أوروبا عام 2021)، لن أنسى ذلك أبدًا، وسيبقون دائمًا في قلبي».

ومن الممكن ألا يكون جيرو لاعبًا أساسيًا في المواجهة مع فريقه السابق، إذ لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه ضمن صفوف لوس أنجليس منذ انضمامه الصيف الماضي، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط في 34 مباراة.

ولم يتمكَّن جيرو الذي مثّل فرنسا في 137 مباراة من تسجيل أكثر من 3 أهداف مع فريقه هذا الموسم، الذي انطلق في فبراير (شباط)

ويأمل جيرو أن تتيح مسابقة كأس العالم للأندية للدوري الأميركي، الذي كثيرًا ما يُستهان به، فرصةً لإثبات مستواه أمام أندية كبرى من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «إنها فرصة رائعة لسياتل (ساوندرز)، و(إنتر) ميامي، ولوس أنجليس لإظهار جودة الدوري، وكيف أن كرة القدم باتت أكثر أهميةً في البلاد خلال السنوات الـ10 أو الـ15 الأخيرة».

وتابع: «هناك فارق مع أفضل الأندية الأوروبية التي تتمتع بفاعلية كبيرة وتتقن كل التفاصيل. عندما تحظى بفرصة للتسجيل، تستغلها. علينا أن نبقى في تركيز تام كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة».