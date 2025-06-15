نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- لجنة تحقيق حكومية بعد وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد خلال بطولة الجمهورية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور عاجل عقب نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب يوسف أحمد، الذي وافته المنية أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه بالإسكندرية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إجراءات صارمة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين.

وزير الرياضة يُشكّل لجنة موسعة للتحقيق الإداري

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسؤوليات والاختصاصات المرتبطة بمجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه وجهازه التنفيذي، وذلك فيما يتعلق بتنظيم البطولة والالتزام بتطبيق الأكواد الطبية المنصوص عليها في اللائحة الطبية المعتمدة من الوزارة.

تفعيل الرقابة وضمان سلامة اللاعبين

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي للوزارة، والتزامها بمبادئ الحوكمة والمحاسبة المؤسسية، بما يضمن منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلًا، مؤكدة أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

تفاصيل الواقعة المأساوية

وكان اللاعب يوسف أحمد قد فقد وعيه وسقط أرضًا خلال إحدى مبارياته بالبطولة، ليتم نقله على الفور لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأسفرت الحادثة عن وفاته، ما أثار حالة من الحزن والغضب في الوسط الرياضي.

النيابة تُحيل مسؤولين إلى محكمة الجنح

وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، فقد تم إحالة عدد من المسؤولين باتحاد الكاراتيه إلى محكمة الجنح، وسط استمرار المتابعة الدقيقة للقضية من قبل الجهات الرقابية والقضائية المعنية.