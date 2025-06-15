رسميًا.. جاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا خلفًا لسباليتي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم، تعيين جينارو جاتوزو مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الإيطالي الأول، خلفًا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتي، الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة الثقيلة أمام منتخب النرويج في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا خلفًا لسباليتي

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الإيطالي لإعادة تشكيل الجهاز الفني وضخ دماء جديدة في المنتخب، حيث وقع الاختيار على جاتوزو، البالغ من العمر 46 عامًا، لما يمتلكه من شخصية قوية، وخبرة تدريبية واسعة في الملاعب الأوروبية، إلى جانب تاريخه كلاعب أسطوري في صفوف "الآزوري".

ويُعد جاتوزو من أبرز الأسماء على الساحة التدريبية في الكرة الإيطالية خلال العقد الأخير، إذ سبق له قيادة عدة أندية بارزة، منها إي سي ميلان الذي ارتدى قميصه لاعبًا لسنوات طويلة، بالإضافة إلى نابولي، وفالنسيا الإسباني، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي. وقد ترك بصمة واضحة مع كل فريق تولى تدريبه، من خلال أسلوبه الصارم وقدرته على بناء فرق تتمتع بالانضباط التكتيكي والروح القتالية.

ويحظى جاتوزو بمكانة كبيرة في تاريخ الكرة الإيطالية، إذ كان من العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، إلى جانب كونه مثالًا يُحتذى به في الانضباط والروح القتالية التي لطالما اشتهر بها خلال مسيرته كلاعب وسط دفاعي.

رحيل سباليتي بعد إخفاق مفاجئ

وكان سباليتي قد تولى قيادة المنتخب في أغسطس 2023 عقب رحيل المدرب روبرتو مانشيني. ورغم بدايته التي حملت آمالًا كبيرة، إلا أن الهزيمة القاسية أمام النرويج بثلاثية نظيفة في التصفيات المونديالية عجّلت برحيله، رغم تحقيقه فوزًا لاحقًا على مولدوفا بهدفين دون رد، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستعادة الثقة.

رئيس الاتحاد يشيد بتعيين جاتوزو

وفي تصريحات رسمية على موقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قال رئيس الاتحاد: "جينارو جاتوزو يُجسد روح كرة القدم الإيطالية، وارتداء القميص الأزرق يمثل له شرفًا عظيمًا لا يضاهى. إن دوافعه الكبيرة واحترافيته العالية وخبرته الواسعة ستكون جميعها عوامل حاسمة في قيادة المنتخب لمواجهة التحديات القادمة."

وأضاف: "نُقدّر استعداده الكامل لقبول هذا التحدي، ونتطلع إلى العمل معه ضمن مشروع شامل يهدف لتطوير كرة القدم الإيطالية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية."