نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جاتوزو مدربًا للمنتخب الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين جينارو جاتوزو مدربًا للمنتخب الأول.

سيتولى جاتوزو المهمة خلفًا للوتشيانو سباليتي، الذي أُقيل الأسبوع الماضي عقب هزيمة ثقيلة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقديم لاعب الوسط السابق رسميًا كمدرب الخميس المقبل، في فندق باركو دي برينشيبي بروما.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، في بيان "غاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، والقميص الأزرق بمثابة طبقة جلد ثانية له، ستكون دوافعه واحترافيته وخبرته أساسية لمواجهة الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني على أكمل وجه".

وخاض جاتوزو 47 عاماً 73 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس العالم 2006.

وغادر مؤخراً نادي هايدوك سبليت الكرواتي بالتراضي، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الكرواتي الممتاز.