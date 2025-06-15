لاعب فرنسي يدعم هجوم توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - انضم المهاجم الفرنسي ماتيس تيل رسميًا إلى صفوف توتنهام الإنجليزي قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعد فترة إعارة استمرت 5 أشهر، كما أعلن الناديان الأحد.

وأصدر نادي شمال لندن بيانًا جاء فيه: «نحن سعداء للإعلان عن انتقال ماتيس تيل بشكل نهائي قادمًا من بايرن ميونيخ»، مشيرًا إلى أن عقد اللاعب الدولي سيبدأ في 1 يوليو (تموز) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2031.

وذكرت الصحف الألمانية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 35 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز قدرها 5 ملايين يورو.

أما المدير الرياضي في النادي البافاري ماكس إيبرل، فقال: «وصل ماتيس إلى بايرن لاعبًا شابًا، وخطا خطواته الأولى في كرة القدم العالمية على المستوى الأعلى هنا»، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى توتنهام «هو الخيار الصحيح لتطوير مستواه».

وانتقل تيل إلى بايرن ميونيخ صيف عام 2022 قادمًا من رين الفرنسي بعمر السابعة عشرة، ووقع عقدًا حتى عام 2029، وخاض في صفوفه 83 مباراة، وسجل 16 هدفًا ونجح في 7 تمريرات حاسمة.

وأحرز في صفوف توتنهام الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوز فريقه على مواطنه مانشستر يونايتد 1 - 0 في المباراة النهائية، ما سمح لتوتنهام بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشارك تيل حاليًا في صفوف منتخب بلاده في بطولة أوروبا لدون 21 عامًا، وقد افتتح التسجيل لفرنسا في مباراة فريقه ضد جورجيا من ركلة جزاء (3 - 2).