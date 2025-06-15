الصحراء والعقير فـي نهائي بطولة قدامى لاعبي بهلاء لكرة القدم

بهلاء ـ من مؤمن الهنائي: تأهل فريقا الصحراء والعقير الى نهائي بطولة الصحراء الثامنة لقدامى اللاعبين ببهلاء التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب فريق الصحراء، بعد أن تأهلا من المربع الذهبي، الصحراء بفوزه على الاتحاد بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسن المزاحمي وحصل لاعب فريق الصحراء جلال العبري على جائزة أفضل لاعب، وفي المباراة الثانية استطاع فريق العقير التفوق على فريق الحدود بهدف دون مقابل من إمضاء اللاعب عادل المعني واستحق لاعب العقير سالم الشعيلي جائزة أفضل لاعب وأوضح أحمد بن محمد النبهاني رئيس فريق الصحراء أن اللجنة المنظمة للبطولة استعدت للحفل الختامي الذي سيقام تحت رعاية المهندس ساعد بن سعيد اليحيائي وسيتم خلاله تكريم الفرق الفائزة واللجنة المنظمة والحكام والجهات الراعية للبطولة مشيرا ان البطولة حققت الأهداف المنشودة من خلال التنافس الشريف بين الفرق المشاركة وتجمع اللاعبين القدامى واستعادة ذكرياتهم مع رفاقهم في الملاعب. من جانب آخر أشار النبهاني إلى أن فريق الصحراء سينظم بطولتا البراعم والناشئين لكرة القدم ويشارك في بطولة البراعم 13 فريقا تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق النصر والإتحاد وشباب الغافات والحدود والجزيرة وضمت المجموعة الثانية فرق الصحراء والهلال والحبي والنجوم وضمت المجموعة الثالثة فرق الطلائع البسيوي ووادي سيفم والطماح والمعمور.

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