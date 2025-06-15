استعدادا لانطلاق كأس العالم لكرة اليد بتونس .. nمنتخبنا الوطني لناشئي اليد يخسر تجربته الودية أمام المجر ويخوض اليوم مباراتين فـي ختام معسكره

خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية يوم امس تجربته الودية الثانية امام منتخب المجر بنتيجة صفر/‏2 وذلك في المعسكر الخارجي المقام حاليا في تونس قبل انطلاق غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم الثالثة للناشئين لكرة اليد الشاطئية تحت 17 سنة التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 الى 22 يونيو الجاري، حيث تعد هذه التجربة الودية الثانية التي يخوضها منتخبنا في معسكره الخارجي حيث كانت اولى التجارب الودية امام منتخب السنغال فاز فيها منتخبنا بنتيجة 2/‏صفر كان الشوط الاولى انتهى بتقدم منتخبنا 14/‏4 وكرر منتخبنا تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 14/‏6 .

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعدة عارف البلوشي من هذه التجارب الوقوف على المستويات الفنية للاعبين وتجربتهم في جميع الخطوط بالاضافة الى اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة الافتتاحية في البطولة، حيث يطمح منتخبنا في مشاركته الأولى الى تحقيق نتائج مشرفة وتجاوز منافسات الدور الأولى بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات ايران والسبانيا وبورتوريكو وسوف يخوض اليوم منتخبنا مباراتين الأولى امام منتخب تونس والثانية امام المكسيك. وسوف يلتحق اليوم ببعثة منتخبنا محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس الوفد ومعه المدرب الوطني حمود بن سالم الحسني المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية . وتُعدّ هذه البطولة فرصة لتونس لإبراز قدراتها التنظيمية وتعزيز مكانتها في رياضة كرة اليد الشاطئية خاصة بعد منافسة قوية مع هونغ كونغ لاستضافة الحدث وتعد هذه النسخة الثانية التي تستضيفها القارة الافريقية حيث كانت البطولة الاولى موريشيوس (2017 ) والثانية في هراكليون اليونان (2022) ففي عام 2017، فازت إسبانيا بلقب الرجال والمجر بلقب السيدات، بينما في 2022، فازت كرواتيا بلقب الرجال وإسبانيا بلقب السيدات .ويعد منتخبي إسبانيا والبرازيل من المنتخبات القوية والمرشحة في فئة الذكور، بينما تُعدّ كرواتيا وألمانيا منافسين بارزين في فئة الإناث ويشارك في البطولة 32 منتخبًا (16 للذكور و16 للإناث) من ست قارات (إفريقيا، آسيا، أوروبا، أميركا الشمالية والكاريبي، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا) والمنتخبات الجديدة التي تشارك لأول مرة هي سلطنة عمان وجزر الكوك، كينيا، المكسيك، بورتوريكو، السنغال، تنزانيا، وتونس (للرجال والسيدات) وبلغاريا والصين (للسيدات).