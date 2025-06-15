استعدادا للتصفيات الآسيوية بالبحرين .. منتخبنا الوطني لناشئي السلة يواصل تدريباته اليومية بمعسكره بالبريمي

كتب ـ عبدالله الجرداني:

بهمة عالية يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة استعداداته المكثفة لمنافسات التصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو القادم، وذلك في المعسكر الداخلي المغلق المقام حاليا بالمجمع الرياضي بالبريمي ويستمر حتى 26 يونيو الجاري ويقود التدريبات المدرب التونسي زهير العياشي ومساعده الوطني علي البلوشي، ويسعى الاتحاد العماني لكرة السلة إلى ظهور المنتخب بشكل مشرف وتحقيق نتائج إيجابية وذلك في التصفيات التي يتأهل منها لنهائيات آسيا منتخبان خليجيان فقط. ويخضع لاعبو المنتخب لحصص تدريبية مكثفة تشتمل على تدريبات فنية ومهارية وبدنية صباحية ومسائية بواقع حصتين تدريبيتين يوميا، وبعد ختام المعسكر الداخلي يغادر المنتخب بتاريخ 27 يونيو إلى مملكة البحرين لإقامة معسكر خارجي قبل انطلاق البطولة، ويسعى الجهاز الفني للمنتخب والاتحاد العماني لكرة السلة لتأمين عدد من المباريات الودية للمنتخب مع أندية وأكاديميات رياضية إماراتية وبحرينية. وشملت خطة إعداد المنتخب الوطني للناشئين لهذه التصفيات عدة محطات مهمة بدأت بمعسكرات نهاية الأسبوع المتقطعة وتواصلت بإقامة معسكر منتصف العام، لعب خلالها المنتخب عدة مباريات ودية مع فرق الشباب من أندية «السيب والعامرات ونزوى»، مكنت الجهاز الفني من الوقوف على مستويات اللاعبين ورصد بعض الأخطاء لمعالجتها وتصحيح مسارها، بعد ذلك دخل المنتخب الوطني في معسكر مغلق وذلك بعد نهاية دوري الناشئين، واستطاع الاتحاد في تلك الفترة تأمين مباريات مع المنتخب الإماراتي ومع أكاديميات وأندية إماراتية، حيث لعب المنتخب مباراة مع إحدى الأكاديميات قدم خلالها المنتخب مستوى جيدا خسرها بفارق نقطتين، ولعب ايضا مباراة مع المنتخب الإماراتي فاز فيها بنتيجة ٥٦ – ٢٩، وهذا يعكس تطور المنتخب الوطني للناشئين حيث لعب منتخبنا الوطني مع نفس المنتخب في بطولة الخليج الماضية وخسرها بفارق أكثر من 15 نقطة وفي المباراة الودية الأخيرة نجح المنتخب في الفوز نتيجة تطور المستوى والانسجام التكتيكي بين اللاعبين. ويتواجد في تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين الحالي 15 لاعبا هم «صدام بن علي بن عبدالله الشيزاوي وخزيمة بن ابراهيم بن علي الشبلي وراشد بن سالم بن سعيد العيسائي ومحمد بن علي بن عبد الله الشيزاوي وعبد الرحيم بن عبد الله بن سالمين الروشدي والياس بن سليمان بن حمد العبيداني والملهم بن سعيد بن ساعد العبيداني وعبد الصمد بن سعيد بن ضاوي الصبيحي ومهند بن منصور بن علي البطاشي ونوار بن عبد العزيز بن سعود البهلولي وآدم بن سليمان بن ناصر الهنائي وجيد بن حازم بن احمد الكندي وسيف بن سليمان بن محمد اليحيائي وسامي بن فيصل بن سامي البوسعيدي وسلطان بن سالم بن خميس السناني» كما يتواجد في المعسكر غسان البوسعيدي مدير المنتخبات وعامر الزيدي اخصائي العلاج .