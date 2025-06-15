انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة البوتشيا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

صحارـ من يحيى المعمري: انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة البوتشيا، التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك بالمجمع الرياضي بصحار خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري مستهدفة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المتوسطة والشديدة، والمصنفين ضمن الفئات (BC1، BC2، BC3)، إضافة إلى الفئة BC4 التي شاركت بالحضور فقط. انطلق البرنامح بحلقة عمل تدريبية تحكيمية مصاحبة للمسابقة، تضمنت التعريف برياضة البوتشيا وأهم قوانينها بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة، وتهيئة بيئة تنافسية مماثلة للبطولات الخارجية، بما يسهم في صقل خبرات المشاركين ورفع جاهزيتهم المستقبلية، حيث استهدفت حلقة العمل طلبة جامعة صحار ومعلمي ومعلمات الرياضة المدرسية. وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لدعم رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة و تسليط الضوء على أهمية نشر رياضة البوتشيا كممارسة منتظمة ومستدامة في مختلف المحافظات، كما تهدف إلى توجيه طاقات المشاركين نحو نشاط رياضي مفيد، وتمكين المتميزين منهم لتمثيل سلطنة عمان في المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه أكد خليفة بن سعيد المزروعي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، أن المسابقة تهدف إلى خلق بيئة رياضية محفزة تتيح للمشاركين إبراز مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مضيفا أن الفعالية تأتي امتدادا لبرامج الوزارة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع..تنظيم الفعالية بمحافظة شمال الباطنة يأتي ضمن خطة الوزارة لنشر رياضة البوتشيا على مستوى المحافظات، وتأهيل كوادر محلية من موظفي الوزارة والمعلمين وطلبة الجامعات لتنظيم هذا النوع من المسابقات بشكل سنوي، مع انتقاء المجيدين لضمهم إلى المنتخبات الوطنية مستقبلا.

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